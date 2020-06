Coronavirus all'Adria Tour, il papà di Djokovic: "Tutta colpa di Dimitrov è arrivato già malato"

Il giorno dopo la notizia della positività di Novak Djokovic al Coronavirus arrivano le parole destinate a fare rumore del padre Srdjan che in un'intervista alla tv croata incolpa Grigor Dimitrov: "è probabilmente arrivato in Serbia e Croazia già malato, chissà dove l’ha preso. Non è stato testato qui, ha svolto i test altrove. Ha creato un danno grande alla Croazia, alla Serbia e a noi".

Non si spegne l’eco delle reazioni e delle polemiche dopo l’annuncio di martedì della positività di Novak Djokovic al Coronavirus. Una notizia arrivata pochi giorni e ore dopo le positività di Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki: tre tennisti che, come il numero uno del mondo, avevano preso parte all'Adria Tour, il torneo benefico che si è disputato in Serbia e in Croazia nei giorni scorsi e che è stato oggetto di un vespaio di critiche per gli assembramenti, gli abbracci e le feste in discoteca dei protagonisti, che si erano subito difesi ricordando come le nazioni ospitanti non avessero limitazioni particolari per la lotta alla pandemia di Covid-19.

Mentre cresce la fronda di colleghi e atleti molto critici con Djokovic, dalla Serbia rimbalza la presa di posizione del padre di Novak, Srdjan Djokovic, che in un’intervista all’emittente croata RTL.hr commenta l’accaduto scaricando le responsabilità su Grigor Dimitrov, il tennista bulgaro che a detto del padre di Djokovic sarebbe atterrato a Belgrado già malato e avrebbe nascosto le proprie condizioni a tutti.

Com’è stato possibile questo episodio? Il perché è semplice, Dimitrov è probabilmente arrivato in Serbia e Croazia già malato, chissà dove l’ha preso. Non è stato testato qui, ha svolto i test altrove. Non credo abbia tenuto un atteggiamento giusto. Ed ora noi ne paghiamo le conseguenze perché ha creato un danno grande alla Croazia, alla Serbia e a tutta la nostra famiglia.

"Novak ferito da questa vicenda ma tutti ne usciremo più forti"

Papà Srdjan prosegue spiegando lo stato d’animo del figlio e di tutte le persone che gravitano attorno al fuoriclasse serbo.

Nessuno di noi sta bene, nemmeno lui. Nessuno sta bene a causa di questa situazione, certo il suo morale è basso, è abbattuto ma la situazione ora è questa ed ora dobbiamo uscire più forti, capire cosa possiamo fare per difenderci e proteggerci in qualche modo.

Il precedente, quando invitò Federer a ritirarsi e godersi famiglia e figli

Parole destinate a fare rumore quelle di Djokovic senior, che non è per la verità nuovo a dichiarazioni controverse. Nelle scorse settimane con parole sibilline aveva attaccato Roger Federer consigliandogli di ritirarsi, godersi i figli e accettare la superiorità del figlio e di Nadal: “Per quel che riguarda Roger, lui è ancora all'apice ed è tra i migliori al mondo, ma non durerà molto e questo è un dato di fatto. Dai amico, cresci i tuoi figli, fai qualcos'altro, magari vai a sciare o fai qualcosa. Il tennis non è tutta la vita, è solo un hobby. Per te ormai siamo alla fine. Nella vita ci sono cose più importanti del tennis ed è un po' strano che Roger stia ancora giocando all'età di 40 anni. Davvero non capisco perché. Penso che non gli vada giù che sia Nadal che Nole siano migliori di lui e non accetta il fatto che lo supereranno. Dai amico, sei alla fine, dedicati ad altro".

