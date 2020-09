Tennis

Djokovic, il precedente al Roland Garros 2016: lancia la racchetta e sfiora il giudice

Il serbo, squalificato agli US Open 2020 per una pallata alla giudice di linea, aveva già rischiato ai quarti di finale di Parigi del 2016, torneo che ha poi vinto: in un momento di frustazione nel match contro Tomas Berdych, Nole lancia la racchetta a pochi centimetri dal giudice di linea. Quella volta se la cavò con un warning

