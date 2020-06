La puntata di Tennis Legends ha avuto un ospite d'onore: Novak Djokovic, il numero uno al mondo, in esclusiva per Eurosport, ha condiviso le sue riflessioni riguardo il recente annuncio della ripartenza dello US Open e del Roland Garros. Il vodcast completo andrà in onda venerdì 26 giugno alle ore 21.30.

In un’intervista per Tennis Legends, il programma di Eurosport condotto da Mats WIlander e Alex Corretja, Novak Djokovic ha potuto esprimere la sua soddisfazione per la decisione dell’ATP di far ripartire lo US open e il Roland Garros. Il grande tennis ripartirà da metà agosto, nonostante le incertezze che stanno attanagliando il mondo da mesi. Ma questo, secondo il numero 1 al mondo, non potrà frenare la passione e l’amore che i professionisti come lui provano per questo sport.

"Credo sia fantastico sapere che il tour riprenderà. Sono sicuro di parlare a nome di tutti i giocatori, tifosi e chiunque sia coinvolto nell’universo tennis. È ciò che tutti stavamo aspettando! Durante tutti questi mesi stavamo sperando e pregando che il tour potesse riprendere presto. Penso che molte persone erano scettiche, specialmente riguardo gli eventi negli Stati Uniti, considerando la pandemia che gli Stati Uniti hanno affrontato, a differenza dell’Europa che invece è uscita da quel picco virale un po’ prima".

Djokovic ha poi proseguito approfondendo ulteriormente:

"Molte persone (incluso me) erano abbastanza scettiche rispetto a questa ripresa… Siamo contenti che questo stia succedendo, di sicuro. Ed è molto importante offrire opportunità, garantire lavoro, occasioni per i giocatori di sfidarsi. Perché in fondo è quello che abbiamo sempre fatto. In quanto tennisti professionisti amiamo questo sport, siamo appassionati. Ci manca competere e viaggiare, e alla fine ci manca il tour. Quindi la considero come una buona notizia".

Ma il percorso collettivo per tornare in campo è ancora lungo, e Djokovic sente il bisogno di smussare alcuni angoli del protocollo imposto dall’ATP per garantire una competizione equa e giusta, soprattutto per i tennisti provenienti da nazioni isolate a causa del Coronavirus. Gli Stati Uniti in particolare, sono una nazione ancora convalescente a causa dell'impatto del Coronavirus. Tuttavia, le misure preventive imposte dall'ATPO per lo US Open andrebbero riviste...

"Ovviamente le misure e le regole correnti sono abbastanza rigide, mi verrebbe da dire… Con la quarantena e alcuni giocatori, in particolare quelli del Sud America impossibilitati a uscire dai propri paesi per arrivare negli Stati Uniti perché i loro aeroporti sono bloccati fino al primo settembre… Come in Argentina o alter nazioni vicine in Sud America. Speriamo che la situazione possa cambiare, l’ATP e l’USTA ci stanno lavorando… Lo scenario peggiore sarebbe che le cose rimanessero così, ma c’è tempo".

Ma garantire la presenza di tutti i partecipanti al torneo non è l’unica preoccupazione di Djokovic:

"Tutte le altre regole sono dure, come il fatto che bisogna aspettare al JFK Airport venendo testati. Tutti sappiamo che queste circostanze non sono facili da sopportare per nessuno. Sono certo che l’ATP e l’USTA stiano facendo del loro meglio per assicurare che prima di tutto la salute e la sicurezza dei giocatori sia presa in considerazione… e poi tutto il resto".

Un concetto su cui Djokovic ha un'ulteriore riflessione:

"Penso che non avrebbero mai annunciato il ritorno del tour né sul cemento degli Stati Uniti né sulla terra in Europa se non fossero certi che i giocatori possano stare al sicuro e competere in queste condizioni. Speriamo che nei prossimi 2 mesi qualcuna di queste restrizioni possa essere allentata un po’ e che si possa assistere a un gran torneo".

Per quanto riguarda il Roland Garros, Djokovic non vede l’ora di rimettere piede in Europa:

"Sono davvero contento di rivedere tornare tutti questi tornei, specialmente quelli del Grande Slam. Ovviamente il Roland Garros è stato spostato nel calendario e sono contento che siano stati in grado di recuperare tutti i tornei perché come sapete sono stato parte dell’organizzazione del Serbia Open (ATP 250) dal 2009 al 2012 e so quante complicazioni ci possano essere dietro l’organizzazione di un torneo".

Un Djokovic che prosegue così:

"Posso solo immaginare quali siano le difficoltà nell’organizzare tornei di quelle dimensioni, essere in grado di spostare la data, con tutte le difficoltà che comportano il clima e le altre cose. Sarà bello avere un tetto sul Philippe Chatrier quest’anno. Quindi sono tutti segnali positivi e non vedo l’ora di esserci. Si tratta di uno dei più bei tornei al mondo, mi piace sembra giocarlo e non vedo l’ora di esserci".

