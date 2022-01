Tennis

Djokovic respinto in Australia diventa un caso politico. Il premier serbo: "Persecuzione ai danni di Novak"

AUSTRALIAN OPEN - Vistosi respinto dall'Australia il visto per l'ingresso in Australia, Novak Djokovic in attesa dell'udienza di lunedì si trova detenuto in un Covid hotel di Melbourne. Il suo caso anima anche la politica e il presidente serbo Aleksandar Vucic lo difende: "Nole non merita questa persecuzione da parte di un paese ai suoi danni".

