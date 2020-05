Djokovic show su Instagram con Sharapova: "Una volta giocai in Coppa Davis dopo una sbronza..."

Il serbo è stato protagonista di un lungo live su Instagram insieme all'ex giocatrice russa. Tanti risate e aneddoti, come il racconto di quella volta che i due uscirono a cena insieme...

Il tennis è fermo come il resto dello sport mondiale, ma Novak Djokovic continua ad essere protagonista grazie alle dirette social. Il giocatore serbo ha regalato ai suoi follower una lunga chiacchierata live su Instagram, questa volta in compagnia di Maria Sharapova. I due classe '87 hanno raccontato diversi aneddoti curiosi, a partire da quello che coinvolse Nole in Coppa Davis qualche anno fa.

Era la Coppa Davis, in Svezia, appena dopo aver vinto il mio primo Wimbledon. Non dovevo giocare quel weekend, dopo il venerdì eravamo avanti 2-0 così la sera ho festeggiato. Poi il sabato mi sono ritrovato in campo… Mettiamola così, la mia visione della palla non è stata ottimale in quel match…

Prima era stata Sharapova a ricordare a Djokovic qualche dettaglio sul loro primo incontro, avvenuto in un torneo di esibizione a La Quinta (in California). "Era un doppio misto, tu eri ancora molto giovane, non so se avessi ancora vinto un torneo o meno. Giocavamo uno contro l’altro e tu mi avevi detto che se avessi perso sarei dovuto venire a cena con te. E così è successo! Tu hai anche estratto una macchina fotografica e hai chiesto al cameriere di farci una foto ricordo".

Impossibile non soffermarsi sulla decisione del ritiro di MaSha, avvenuto lo scorso febbraio, e sulla sua nuova vita fuori dal tennis. "Il mio corpo semplicemente non voleva più saperne, e ci ho messo un paio d’anni per accorgermene. Il passaggio dalla vita della tennista a quella fuori dal campo è stata diversa da come me l’aspettavo. Mi interessa molto l’architettura: ho disegnato la mia casa qui in California, ora mi sto occupando di alcuni centri benessere che sto per aprire".

Nole invece gioca ancora e non ha nessuna intenzione di smettere (ricordate il "giocherò fino a 50 anni" in una recente chiacchierata con Fabio Fognini?). Djokovic ha parlato così della sua dieta da vegano salutista, ammettendo però di concedersi qualche strappo alla regola. "Sono uno che tende a non aumentare mai di peso, se mai ho il problema opposto. Qualche volta però mangio le torte di mia mamma quando le cucina seguendo la ricetta tradizionale non faccio domande sugli ingredienti”.

Dopo le domande di rito dei fan (se ve lo steste chiedendo, Djokovic vorrebbe avere il teletrasporto come potere e adora il documentario Once Brothers), i due si sono lasciati con una promessa: "La prossima volta che saremo in California giocheremo insieme".

