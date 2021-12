Voto 10... A Novak Djokovic

Che ha semplicemente fatto la storia del tennis. O quasi. Da Wimbledon in poi, è vero, non ha più vinto, mancando Olimpiadi, US Open e ATP Finals. Tutto questo però non cancella quanto fatto prima, ma anzi lo valorizza. Campione a Melbourne, a Parigi e a Londra. Arrivato all’ultima partita a New York infilando dunque 27 vittorie consecutive su 28 partite nello slam. Una cosa che non si vedeva da 50 anni. Non è riuscito il colpo finale. Ma la stagione è fuori dal comune

Novak Djokovic e il trofeo di n°1 della classifica ATP a fine anno 2021: per la settima volta in carriera ha chiuso la stagione più in alto di tutti Credit Foto Getty Images

Voto 9... Alla Russia del tennis

Che ha vinto tutto o quasi. Ha aperto e chiuso trionfando a livello di squadra, con ATP Cup e Coppa Davis. Poi c’è stata la BJK Cup a livello femminile. Le Olimpiadi, con le medaglie a go-go in misto, con l’argento di Khachanov. La finale di Pavlyuchenkova al Roland Garros. Il trionfo slam di Medvedev a New York. La favola di Karatsev con cui si era aperto l’anno in Australia. La Top 10 con Medvedev e Rublev in singolare. Insomma, Djokovic escluso, la Russia a livello di movimento ha dominato su tutta la linea.

La Russia festeggia il trionfo in Coppa Davis 2021: uno dei tanti successi del tennis russo in questa stagione Credit Foto Getty Images

Voto 8... Alla crescita di Zverev

Che dalle Olimpiadi in poi ci ha fatto vedere di essere diventato un tennista a cui non manca sostanzialmente più nulla. Ha sconfitto Djokovic due volte, a Tokyo e Torino, dimostrando nel 2 su 3 di esserne a pari livello. L’ha fatto sudare anche a New York, dove il serbo ha dovuto fare qualcosa di speciale. La seconda parte del 2021 è stata quella della consacrazione per un tennista che nel 2022, inevitabilmente, dovrà provare a compiere l’ultimo passo: vincere il primo slam della carriera.

Voto 7... Al tennis italiano

Che è stato a livello maschile il movimento più florido dell’anno, al di là dei russi. L’Italia del tennis a un certo punto della stagione ha messo 10 azzurri in Top 100, diventando la nazione più rappresentata. C’è stata la scalata di Sinner, la conferma di Berrettini al di là dei guai fisici. Ci sono stati tanti azzurri che si sono ben mossi dietro, non solo con i nomi più noti ma con i best ranking di Musetti, Mager e Travaglia. Un movimento ampio nel maschile a cui si è aggiunto l’exploit della Giorgi in Canada per il femminile, piuttosto che la crescita esponenziale di Jasmine Paolini. Dal punto di vista delle ragazze si è sofferto sicuramente di più, ma il 2021 alla fine è stato un anno di grandi soddisfazioni. Certo, si può crescere ancora.

Sinner e Berrettini si allenano insieme a Montecarlo Credit Foto Eurosport

Voto 6... Alle novità del tennis femminile

Che è stata una stagione transitoria, ovvero dove abbiamo visto una Barty confermarsi a grandi livelli quando è contato ma senza dare quella sensazione di imbattibilità che davano le campionesse fino all’epoca chiusa da Serena Williams. Ciò non significa però che non ci si sia divertiti. Anzi. Dalla corsa della Krejcikova al Roland Garros fino a quella clamorosa della Raducanu a US Open, dalla stagione della Badosa a quella della Fernandez fino agli ultimi 4 mesi di tennis della Kontaveit. Abbiamo assistito ancora una volta a una stagione di grande alternanza e di improvvise scalate. Ecco, ora sarebbe carino che si attestassero un po’ le cose e venisse fuori qualche rivalità un po’ più costante. In modo da agevolare una continuità di cui il tennis femminile avrebbe bisogno.

Voto 5... Alle pressioni della Osaka

A cui sono stati affibbiati ruoli pesanti, probabilmente un po’ troppo per una ragazza il cui compito principale restava, in teoria, quello di giocare a tennis. Naomi quei ruoli li ha presi, cavalcati anche con coraggio nelle sue scelte, salvo trovarsi poi con il peso addosso di una pressione che sommata a quella già complicatissima di ottenere dei risultati in una disciplina moooolto delicata, è finita con schiacciarla. Dal punto di vista puramente tennistico un consiglio disinteressato a chi le sta intorno: meno attivismo, più tennis. Non perché l’attivismo sia un male. Ma perché sta privando al movimento una ragazza dal talento eccezionale.

Naomi Osaka Credit Foto Getty Images

Voto 4... Alle divisioni tra i governi del tennis

Dove si continua a predicare bene ma poi, in sostanza, non c’è mai una linea comune. Ne perde la credibilità dello sport, che in futuro per altro avrà dei seri problemi da dover gestire: il suo pubblico è sempre più anziano.

Voto 3... Alla formula della Coppa Davis

Che per chi è chiamato a esprimersi coi giudizi di fine anno in queste righe, è un abominio. Poi, per carità, degustibus. Ma almeno cambiategli nome, suvvia.

Voto 2, ma anche 1 e 0... Agli infortuni di Federer

Che ci hanno privato di un finale di carriera che Federer merita di fare dentro il campo, salutando la sua gente, a tutti gli angoli del globo. Forza Roger. Ti aspettiamo!

Roger Federer Credit Foto AFP

