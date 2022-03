Aleksandr Dolgopolov, ex n° 13 del mondo originario di Kiev, non ci ha pensato due volte. "Ciao Kiev. Sono tornato per aiutare come posso a difendere la nostra casa", ha scritto mercoledì in un lungo post Instagram il 33enne che inizialmente si era rifugiato in Turchia con la madre e la sorella a fine febbraio. In un'intervista esclusiva a Eurosport Francia, Dolgopolov ha rivelato di aver svolto un addestramento e ha spiegato la sua scelta di tornare in Ucraina dopo l'invasione del suo Paese da parte delle truppe di Vladimir Putin. Dopo aver visto il collega Sergiy Stakhovsky imbracciare il fucile per difendere l'Ucraina dall'invasione russa,, ex n° 13 del mondo originario di Kiev, non ci ha pensato due volte.ha scritto mercoledì in un lungo post Instagram il 33enne che inizialmente si era rifugiato in Turchia con la madre e la sorella a fine febbraio. In un'intervista esclusiva a Eurosport Francia, Dolgopolov ha rivelato di aver svolto un addestramento e ha spiegato la sua scelta di tornare in Ucraina dopo l'invasione del suo Paese da parte delle truppe di Vladimir Putin.

Ad

“È una mia decisione e nessuno può fermarmi. Mio padre è triste. È stata dura quando ci siamo lasciati. Era molto preoccupato e ovviamente nessuno voleva che fossi qui, ma questa è la realtà. È la guerra. Cosa possiamo fare? Sono sicuro che nessuno dei nostri ragazzi vuole morire o essere coinvolto, ma è la nostra terra, la nostra casa".

ATP, Indian Wells Berrettini: "Quando fai certi errori, meriti di perdere" UN' ORA FA

La scelta di arruolarsi

Dolgopolov racconta il panico dei primi giorni, di come abbia sentito il bisogno di portare al sicuro la sua famiglia in Turchia e di come allo stesso tempo si è sentito in dovere di tornare.

“Pensavo di essere più utile fuori dai confini nei primi giorni perché ovviamente non sono addestrato. Poi dopo alcuni giorni, passato l'iniziale panico, ho capito le dinamiche del conflitto e ho pensato di tornare indietro. Non avevo idea di come impugnare un'arma, quindi ho cercato un poligono di tiro e sono stato fortunato di trovare un ex militare professionista che mi ha insegnato per una settimana come si fa. Ora mi sento a mio agio con le armi. Riesco a sparare, non perfettamente, ma di sicuro posso colpire una persona se ne vedo una e sono più sicuro".

Il dovere di raccontare e di combattere

Dolgopolov crede che il suo status e quello di altre persone famose dentro e fuori lo sport sia importante per aumentare la consapevolezza sulla guerra e invita altri a unirsi a lui per difendere la nazione.

“I soldati stanno combattendo, ma hanno bisogno di sapere per cosa stanno combattendo. Se tutti lasciano il Paese, lasciano le loro case e c'è una città vuota in cui ci sono solo soldati, dove troveranno la motivazione per combattere fino alla fine? Penso sia importante che personaggi famosi mostrino che gli ucraini stiano sostenendo l'esercito. Anche senza combattere, possono raccogliere soldi, possono parlare in tv, portare cibo, materiale medico...".

Stakhovsky e il sostegno di Djokovic: "Lui ha vissuto tra le bombe"

Sul compito dello sport e i tennisti russi

divieto di giocare: Dal punto di vista sportivo, molte organizzazioni hanno scelto di bandire gli atleti russi durante la guerra in corso, ma il tennis ha adottato un approccio diverso: i giocatori russi, così come quelli bielorussi, possono competere in entrambi i circuiti, ATP e WTA, ma non sotto le rispettive bandiere. Alcuni di questi, incluso l'attuale n° 1, Daniil Medvedev, potrebbe dover prendere posizione contro Putin per partecipare a Wimbledon . Per Dolgopolov sono necessarie decisioni più severe nello sport, se serve anche il

"I tennisti russi sono molto attenti a quello che dicono. Non stanno dicendo 'condanniamo la guerra del nostro esercito, del nostro governo'. Stanno solo dicendo 'siamo contro la guerra'. Non è abbastanza. Il mondo del tennis è stato abbastanza morbido con loro e troppo neutrale. Il calcio si è comportato in maniera diversa: ha bandito tutte le loro squadre. Capisco che non è colpa dei tennisti, ma a questo punto con la quantità di vittime di questa guerra, ogni russo è responsabile finché non ferma il suo presidente".

Rublev: “Adesso è importante solo la pace nel mondo, non il tennis”

ATP, Indian Wells Alcaraz stende Monfils, Halep-Swiatek in semifinale 5 ORE FA