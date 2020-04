Il campione austriaco è tornato a parlare dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni in cui aveva bocciato la proposta di istituire un fondo di solidarietà per i tennisti in difficoltà a causa dello stop imposto dal Coronavirus. "Ci sono persone, organizzazioni o animali che hanno bisogno del nostro aiuto molto più di quanto probabilmente qualsiasi atleta", ha detto a Spox.com.

Ammorbidisce la sua posizione ma non cambia il concetto Dominic Thiem, che torna a parlare dopo il polverone che si è alzato in seguito alle dichiarazioni dei giorni scorsi in cui bocciava con decisione la proposta di Djokovic, appoggiata da Federer e Nadal, riguardo al fondo di solidarietà della ATP per i tennisti in difficoltà a causa dello stop imposto dal Coronavirus.

Non cambierò la mia opinione o quello che ho detto l'altro giorno. Ci sono alcuni giocatori che non voglio sostenere. Di conseguenza, preferirei che i giocatori scegliessero direttamente a chi dovrebbero andare tutti questi soldi, a chi li merita davvero e ne trarrebbe beneficio

Nella sua intervista a Spox.com il numero 3 del mondo ha anche precisato alcuni concetti che lo hanno infastidito, come il taglio di questo fondo al numero 700 del ranking: "Ci sono 2.000 giocatori nella classifica, ce ne sono anche dietro a 700". Infine Thiem, finalista all'ultimo Australian Open contro Djokovic, ha ribadito la sua posizione, pur capendo di essere stato un po' forte con le parole.

Le mie dichiarazioni sembravano un po 'aspre, non volevo dirlo in modo così duro. Ma c'è qualcosa di vero, ed è che non solo in questi tempi, ci sono persone, organizzazioni o animali che hanno bisogno del nostro aiuto molto più di quanto probabilmente ne abbia qualsiasi atleta

