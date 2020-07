Dal nostro partner OAsport.it

L’organizzazione da parte di Novak Djokovic dell’Adria Tour ha suscitato asprissime polemiche, in particolare per come si è conclusa la manifestazione con diversi casi di contagio. Da quel momento l’opinione pubblica si è scagliata contro il numero 1 del mondo contestando la scelta non solo di dare accesso al pubblico sugli spalti, ma anche di aver organizzato una lunga serie di eventi collaterali all’Adria Tour.

Sulla questione è intervenuto Dominic Thiem che ha difeso il campione serbo:

Sono stati tutti molto ingiusti nei confronti Djokovic. Ha organizzato un torneo per una buona causa e non ha obbligato nessuno ad andare al torneo. Né per giocare, né per interagire con gli spettatori.

L’austriaco non si nasconde e ammette che hanno sbagliato tutti i partecipanti, seppur lui ha giocato pochissimi match, si assume la colpa di quanto accaduto: “Ovviamente abbiamo fatto tutti un errore e ci dispiace per quello che è successo, ma per fortuna tutti i giocatori sono ora in salute. Era impossibile mantenere la distanza sociale quando abbiamo visto la felicità dei bambini che venivano incontro a noi, ma è ovvio che abbiamo commesso un errore“.

