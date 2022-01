Novak Djokovic ha comprato l'80% dell'azienda danese QuantBioRes, che opera nel settore delle biotecnologie e che attualmente è impegnata nello sviluppo di un trattamento medico per combattare il Covid-19 (una cura, non un vaccino). A dare la notizia, diffusa dalla Reuters, è stato l'amministratore delegato dell'azienda, Ivan Loncarevic, secondo cui l'investimento finanziario di Djokovic (la cui entità non è stata specificata) risale a giugno 2020. Alle dipendenze di QuantBioRes - come precisato da Loncarevic - c'è un pool di una decina di ricercatori attivi in Danimarca, Australia e Slovenia.

No comment da parte dell'entourage di Djokovic

L'azienda starebbe lavorando allo sviluppo di una sostanza (un peptide) che impedirebbe al Coronavirus di infettare le cellule umane. In estate saranno avviati studi clinici in Gran Bretagna per valutarne l'efficacia. Un portavoce di Djokovic, interpellato a riguardo dalla Reuters, ha fatto sapere di non avere intenzione di rilasciare alcun tipo di dichiarazione o commento.

