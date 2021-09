Titoli, gloria, sponsor. E poi ancora celebrità, incontri, novità. Nel giro di un mese la vita di Emma Raducanu, fresca campionessa degli US Open, è completamente cambiata. Fuori e dentro il campo. A giugno, prima della sua corsa a Wimbledon, il suo profilo Instagram aveva circa 30mila followers. Oggi ne ha più di 2 milioni. Allo US Open indossava qualche gioiello di Tiffany che si era regalata. Oggi ne è già diventata testimonial. Insieme a notorietà, sponsor e incontri di un certo spessore - l’ultimo con la Duchessa di Cambridge, al secolo Kate Middleton, con le due che hanno condiviso qualche scambio in campo; anche novità dal punto di vista del ‘core business’, ovvero il tennis.

Il titolo vinto a New York infatti non ha impedito alla britannica di cambiare il coach , con la separazione - per alcuni a sorpresa - da Andrew Richardson che ha segnato la prima grande novità della sua carriera. Adesso è un video, apparso sul proprio profilo Instagram, a far credere all’impossibile. Già perché tra tutte le novità possibili, Raducanu ha postato qualcosa di clamoroso: il passaggio dal rovescio bimane al rovescio a una mano.

Operazione che solitamente si esegue in età scolare - non certamente adulta e non chiaramente dopo aver vinto un torneo dello slam - quella di Raducanu resta, nonostante il tono tutto sommato serioso del post, una "trollata". Di certo però più di qualcuno, anche nel mondo del tennis, l'ha presa sul serio, fornendo così una specie di dimostrazione non empirica sulla percezione che si ha da più parti del suo talento: purissimo.

Vedremo nelle prossime settimane se Emma regalerà per davvero qualche soluzione mai vista sul lato del rovescio. C'è da capire solo dove. Ancora incerta se partecipare o meno a Indian Wells, torneo a cui la Raducanu era iscritta col ranking pre-successo a New York e quindi al momento dentro le qualificazioni (arriverebbe ovviamente una wild card), il primo torneo in cui è certa la sua presenza è il WTA di Mosca al via dal prossimo 18 ottobre. Appuntamento in Russia.

