Giungono novità per l’esibizione di Berlino (Germania). L’evento caratterizzato da due mini-prove tennistiche da tre giorni ciascuna, la prima dal 13 al 15 luglio allo Steffi Graf Stadium sull’erba, la seconda dal 17 al 19 all’Hangar of Tempelhof Airport sul duro, sta registrando alcuni forfait negli ultimi giorni. Dopo la rinuncia del padrone di casa Alexander Zverev, finito nell’occhio del ciclone di recente a causa di imprudenze varie commesse in regime di (supposta) quarantena autoimposta, è arrivata anche la mancata partecipazione dell’australiano Nick Kyrgios, tra i critici più incisivi dell’atteggiamento di Zverev e di quanto è accaduto nel corso dell’Adria Tour organizzato dal n.1 del mondo Novak Djokovic.

Ebbene, il ragazzo nativo di Canberra, coerentemente con quanto ha affermato via social circa la gestione di questo momento così complicato per la pandemia, ha scelto di non prendere parte alla manifestazione, rispettando le importanti restrizioni di viaggio che i cittadini australiani devono affrontare in questo momento. Pertanto, con le defezioni di Sascha e Nick, i sostituiti chiamati in causa saranno Mischa Zverev (fratello di Sascha) e il 19enne teutonico Rudolf Molleker. Ricordiamo che vi sarà l’azzurrino Jannik Sinner e la curiosità circa il suo comportamento in campo non manca, proprio perché non lo si è ancora visto all’opera in alcun incontro da quando ci troviamo in questa particolare condizione di emergenza sanitaria.

