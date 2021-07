famiglia Fognini-Pennetta si allarga nuovamente! Il nuovo figlio dopo Federico, così chiamato in omaggio e ricordo di Federico Luzzi, tennista aretino amico della coppia, scomparso nell'ottobre 2008 a causa di una leucemia fulminante, e la piccola Farah. Lanuovamente! Il tennista ligure ne ha infatti dato notizia con un tweet in cui compare l'emblematico numero 3, a significare l'arrivo di un, così chiamato in, tennista aretino amico della coppia, scomparso nell'ottobre 2008 a causa di una leucemia fulminante, e la piccola

L'annuncio di Fognini segue di qualche ora quello di Flavia Pennetta, che già in mattinata aveva comunicato via Instagram di essere in dolce attesa, con una foto che immortalava i due bimbi baciarle dolcemente la pancia, dove era posata anche la mano del marito, con la didascalia: "Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l'ora di conoscerti piccolina/o".

