Il tennis, come ogni altro sport giocato ad alti livelli, è una disciplina che consuma fisico e mente. Richiede costanza e intensità. Ne sa qualcosa Fabio Fognini: il tennista italiano si è raccontato nel blog Behind The Racquet di Noah Rubin. Dal rischio di prendersi una pausa al trionfo di Montecarlo, Fognini ha imparato a fronteggiare le pressioni psicologiche del mestiere.

A Behind The Racquet, blog del tennista americano Noah Rubin, Fabio Fognini ha parlato a cuore aperto della sua vita familiare e dell’impegno – fisico e mentale – che la disciplina del tennis richiede. Si tratta di una profonda immersione nei pensieri dell’atleta, dalla quale traspare un lato intimo, meno chiassoso rispetto a quel Fognini a cui siamo abituati.

Tennis e famiglia

Il tennista sanremese, marito di Flavia Pennetta, racconta il lato del tennis meno piacevole e nascosto agli occhi dei più, quando lo sport deve, per forza di cose, cozzare contro la vita privata:

Il periodo peggiore dell’anno per me è sempre stato tra dicembre e gennaio, quando è il momento di prendere nuovamente il volo. Nel periodo che precede l’inizio della nuova stagione mi diverto, sto bene, vedo gli amici e posso godermi la famiglia. Poi tutto finisce ed è il momento di rimettersi in strada.

Uno sforzo non trascurabile, una sorta di sofferenza che affiora anche a livello fisico:

Spesso prima di partire mi sono ritrovato ad avere qualche linea di febbre, la tosse. Niente di grave, ho sempre detto a me stesso che tutto sarebbe andato alla grande. Mi succede da quasi dieci anni. Credo che sia come un distacco tra due vite differenti: quella normale con gli affetti, gli amici e la famiglia, e quella da giocatore.

Il tennista ricorda quei periodi di alti e bassi, tra il nido famigliare e la chiamata al dovere di sportivo:

Ricordo bene quando Federico, il mio primogenito, aveva otto mesi. Io e Flavia siamo stati a Miami per tutta la preparazione invernale. Un periodo straordinario. Quando è stato il momento di partire per l’Australia ho pianto come un bimbo, non riuscivo a fermarmi, non volevo saperne di lasciarli.

I periodi più duri e la rivalsa a Montecarlo

Fognini prosegue rivelando le difficoltà incontrate sul suo percorso di tennista: certe volte la sofferenza è silenziosa e non trapela sui giornali, il tennis (come tanti altri sport) richiede un’armonia tra corpo e mente; infortuni possono affondare il morale, così come una mancanza di stabilità psicologica influisce sulla propria forma fisica. E Fognini ne sa qualcosa:

Ci sono stati momenti durante la mia carriera in cui ho considerato di prendermi una pausa. La prima volta non dipendeva dalla mia volontà. Avevo 18 anni e sentivo un dolore fortissimo al polso. Sono stato visitato da un dottore, mi ha detto che l’operazione chirurgica era l’unica soluzione. Ero giovane e non avevo idea di cosa significasse veramente affrontare un’operazione. Il dottore mi ha detto che per il 50% di probabilità non avrei più potuto giocare a tennis. Ad oggi non ho mai fatto alcun intervento e sono felicissimo della mia scelta.

Il successo di un anno fa al Masters 1000 di Montecarlo è ricordato dolcemente da Fognini, una delle performance più importanti della sua carriera. Un traguardo fondamentale, segnato da quella ricorrente tentazione di fermarsi:

Ho cominciato la stagione 2019 molto male. Sono arrivato sulla terra rossa con due sconfitte al primo turno e una totale mancanza di fiducia. Nei mesi precedenti mi dicevo che avevo bisogno di riposo. Durante i tornei in Sudamerica e a Miami, poi, ho sofferto molto di solitudine e sentivo che il tempo passato con la mia famiglia non era abbastanza. Continuavo a chiedermi perché lo stessi facendo, poi sono riuscito a trovare la motivazione. Tanto che a Montecarlo, sotto 6-4 4-1 al primo turno, sono riuscito a ribaltare la situazione vincendo non solo la partita, ma centrando il torneo più importante della vita.

Un Fognini calciatore?

Ripescando dalle memorie della sua infanzia, Fognini si descrive come un calciatore mancato:

Da ragazzino ero indeciso, forse avrei preferito il calcio, ma è difficile dirlo dopo che il tennis mi ha regalato una vita così bella. Certo, ora è diventato un lavoro, mentre il pallone (e l’Inter, ndr) resta il mio sport preferito. Il tennis però mi permette di essere responsabile delle mie azioni: che vinca o perda, tutto dipende solo da me.

