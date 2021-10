Fabio Fognini, veterano del nostro tennis che ha visto crescere da molto vicino Lorenzo Musetti, assisterà alle Finals della SmatchMe League 2021 sui campi rossi di casa sua, al Circolo Amatori Tennis Armesi di Arma di Taggia (Imperia).

Venerdì 17 e sabato 18 dicembre nella città natale di Fognini, ambassador dell’app SmatchMe campo base del tennis italiano, si disputeranno le Finals della SmatchMe League, che dal 6 ottobre coinvolge centinaia di giocatori in tutta Italia.

Tennis Il rovescio della medaglia: il fascino unico di Monte-Carlo, da Pietrangeli a Fognini 15/04/2020 A 06:16

Un torneo nazionale e modernissimo, con 3 categorie maschili e femminili per fare classifica in base al proprio livello di gioco e sognare di palleggiare con Fognini ad Arma di Taggia, dove i migliori due di ogni ranking si sfideranno in finale.

Fabio Fognini, attuale numero 30 del ranking mondiale, impegnato in queste ore nel Masters 1000 di Indian Wells, sarà off-season nella sua Liguria di Ponente a pochi giorni dal Natale, incontrando e premiando ad Arma di Taggia i tennisti FIT finalisti della SmatchMe League in uno speciale Meet & Greet di tennis.

Per scoprire la SmatchMe League bisogna scaricare l’appSmatchMe - una community del tennis che consente a ogni giocatore di scegliere l’avversario in base al proprio livello, oltre che prenotare la lezione di un maestro su tutto il territorio nazionale - e diventare un giocatore Premium sfidando e accettando le sfide degli utenti fino a martedì 30 novembre. Saranno calcolate per ogni giocatore le migliori 9 partite per fare classifica in base a 3 Categorie: Serie A, Serie B e Serie C, in base all’I.T.R. Rank e al Livello SmatchMe.

I migliori 12 della SmatchMe League (6 uomini e 6 donne) parteciperanno alle Master Finals di Arma di Taggia, ospiti dell’organizzazione che coprirà i costi di trasferta, vitto e alloggio. Per accedere alla fase finale del torneo, i giocatori devono essere tesserati FIT.

Tutti gli incontri si giocano al meglio dei 3 set di 4 game ciascuno, no advantage, con punto secco e tie-break sul 3-3 nei primi due set. L’eventuale terzo set è un tie-break di 7 punti. Il vincente della sfida scriverà il risultato sull’App che verrà confermato dallo sconfitto. SmatchMe, dove il tennis diventa social, è un grande bacino di talenti, amatori, aspiranti e una forte dose di idee collettive.

