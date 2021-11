top-10, dopo aver vinto quattro tornei ATP (Melbourne, Washington, Sofia e Anversa), dopo essere arrivato in finale al Master 1000 di Miami, aver giocato gli ottavi di finale degli US Open e del Roland Garros ed Jannik Sinner continua nel migliore dei modi. Il classe 2001 di San Candido si gode la splendida conclusione di un anno fondamentale per la sua carriera, in cui sono arrivate anche meritate soddisfazioni economiche. Finisce l’anno in, dopo aver vinto(Melbourne, Washington, Sofia e Anversa), dopo essere arrivato in, aver giocato gli ottavi di finale deglie deled aver esaltato il pubblico di Torino alle ATP Nitto Finals . Il processo di crescita e maturazione del ventennecontinua nel migliore dei modi. Il classe 2001 di San Candido si gode la splendida conclusione di un anno fondamentale per la sua carriera, in cui sono arrivate anche

ATP Finals: 228 mila euro incassati

Finals di Torino. Il sogno sembrava sfumare e invece, proprio a causa dell’infortunio del suo connazionale e amico Matteo Berrettini, Jannik è stato richiamato come riserva e si è calato a meraviglia nella magica atmosfera del Pala Alpitour. Daniil Medvedev. Due ottime esibizioni che gli sono fruttate un montepremi importante. Parliamo di circa 258 mila dollari (228.000 euro)L l’azzurro si è infatti garantito 88.300 dollari (circa 76.000 euro) di gettone di partecipazione come riserva, a cui si aggiungono 173.000 dollari (circa 152.000 euro) per il successo su Hurkacz. Era numero 11 del ranking ATP, nonostante la rincorsa per accaparrarsi l’ultimo posto disponibile alle. Il sogno sembrava sfumare e invece, proprio a causa dell’infortunio del suo connazionale e amico Matteo Berrettini, Jannik è stato richiamato come riserva e si è calato a meraviglia nella magica atmosfera del Pala Alpitour. Una vittoria, netta e proprio contro Hurkacz (6-2, 6-2), e la sconfitta in tre set subita dal numero 2 del seeding. Due ottime esibizioni che gli sono fruttate un montepremi importante. Parliamo di(228.000 euro)L l’azzurro si è infatti garantito 88.300 dollari (circa 76.000 euro) di gettone di partecipazione come riserva, a cui si aggiungono 173.000 dollari (circa 152.000 euro) per il successo su Hurkacz.

I premi dei quattro tornei vinti

Torneo Premio ricevuto (dollari) Anversa 103.000 Sofia 41.100 Washington 351.000 Melbourne 19.500

2021 da sogno: quasi 2 milioni di premi

Un milione e 868 mila euro di soli premi ATP, considerando un milione e 640 mila euro di prize money prima delle ATP Finals di Torino e i 228 mila conquistati per essere subentrato a Berrettini nei match contro Hurkacz e Medvedev. Parliamo di quasi il triplo rispetto a quanto aveva incassato nel 2020. Il torneo in cui ha guadagnato di più è stato quello di Washington, in cui ha ricevuto 350 mila dollari per la vittoria finale; tra gli Slam invece spiccano i 265 mila dollari degli US Open, in cui è stato eliminato agli ottavi di finale da Zverev.

Gli sponsor aumentano, nel 2022 occhio agli Slam

Oltre ai guadagni derivanti dai risultati nei vari tornei (quindi quasi due milioni di euro in un solo anno), Jannik Sinner nel corso degli ultimi due anni ha poi firmato anche un contratto di sponsorizzazione con la Nike per quanto riguarda il suo abbigliamento, mentre nel 2020 è diventato testimonial di top brand come Rolex, Lavazza, Technogym, Alfa Romeo, Parmigiano Reggiano e Fastweb. Insomma, ora è ricercato da sponsor, tv, pubblicità e auspica di veder aumentare ancora i suoi già lauti guadagni. Il 2022 può essere un altro grande anno per lui, magari con qualche piazzamento migliore negli Slam e il miglioramento di quel nono posto (career high) raggiunto ad inizio novembre nella classifica ATP. Non stiamo parlando di sogni, ma di crescita progressiva di un talento sempre più consapevole della sua forza.

