E dopo il sofferto successo di Jasmine Paolini nel primo incontro, è arrivato il centro di Camila Giorgi sul green-set del Centrale del Tennis Club Alghero, sede dei preliminari dell’edizione 2022 di Billie Jean King Cup by BNP Paribas. Nel match che vede opposte Italia e Francia la marchigiana ha ottenuto il secondo punto per la formazione guidata da Tathiana Garbin.

Ad

Un’egemonia quella della n.30 del mondo che non ha avuto pietà della transalpina Océane Dodin (n.94 del ranking), sconfitta con un netto 6-1 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Ottima la prestazione di Camila che, pur avendo sofferto di tanti problemi fisici nell’ultimo periodo, ha trovato quest’oggi il suo gioco e la prestazione è stata assolutamente confortante.

ATP, Monte Carlo Sinner saluta dopo 3 ore: rivivi il braccio di ferro con Zverev 21 MINUTI FA

PRIMO SET – Il primo gioco è un po’ laborioso, considerando le cinque palle break annullate, ma scampato il pericolo Giorgi accende il suo tennis. A zero nel secondo game strappa il servizio a Dodin, dando libero sfogo alle sue devastanti accelerazioni. E’ centrata Camila e trova il campo con facilità. Lo testimoniano un rendimento al servizio senza particolari incertezze e soprattutto un altro break nel sesto gioco che porta la marchigiana ad archiviare la frazione su un netto 6-1. Per l’azzurra il 71% dei punti vinti con la prima di servizio e il 67% con la seconda, facendo una differenza abissale in risposta: 55% e 100% di efficienza rispetto alla prima e alla seconda della transalpina.

SECONDO SET – Non cambia il canovaccio del confronto visto che la differenza in termini di velocità di palla tra le due è palpabile. Giorgi manca tre chance per andare avanti di un break in apertura, ma è pragmatica nel terzo e nel quinto game quando con colpi di rara potenza si fa largo e vola sul 5-1. La nostra portacolori non sfrutta un match-point nel settimo gioco in risposta, ma concretizza il tutto nel game successivo con un 6-2 senza storie. Le statistiche confermano il dominio della tennista del Bel Paese: 7 ace, il 77% dei punti vinti con la prima di servizio e il 62% con la seconda, avendo un rendimento in risposta alla seconda in battuta della francese pari al 65%.

Giorgi: "Covid? Niente alibi. Che livello Berrettini e Sinner!"

ATP, Monte Carlo Lotta epica, Sinner si arrende a Zverev al tie-break del 3° set 4 ORE FA