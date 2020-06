Federer e Nadal aiutano il Pakistan: raccolti oltre 36mila dollari con i loro memorabilia

I più grandi tennisti del mondo scendono in piazza per aiutare il tennista Aisam Qureshi nella sua causa per aiutare il Pakistan, afflitto dal Coronavirus.

Aisam Qureshi, 40enne tennista nativo di Lahore, ha molto a cuore i problemi causati dal Coronavirus nel suo Pakistan: per questo ha chiesto l'aiuto dei suoi più illustri colleghi, da Roger Federer e Rafael Nadal in giù.

In tantissimi hanno scelto di contribuire alla sua raccolta fondi, organizzata a mo' di asta per la sua campagna denominata ‘Stars against Hunger’, i cui proventi saranno destinati a sfamare le persone più bisognose del Paese.

L'evento ha già raccolto più di 6 milioni di Rupie pakistane (qualcosa come 36 mila dollari USA): come riporta TennisWorldItalia il pakistano ha specificato che un paio di scarpe utilizzate da Roger Federer al Masters 1000 di Cincinnati 2011 sono state battute all’asta per 3 milioni di Rupie, mentre una maglietta di Nadal è stata acquistata da un’accademia di tennis spagnola per 10 mila euro.

Non è ancora finità però: attendono poi di essere acquistate, tra i vari articoli, altre t-shirt di Federer e anche di Novak Djokovic, oltre ad una racchetta dell’indiana Sania Mirza e di numerosi altri oggetti provenienti anche da sport differenti, come il cricket e il football.

Chi è Qureshi?

Il buon Aisam in singolare non ha mai superato il secondo turno di un torneo dello Slam e che al massimo ha raggiunto la 125° posizione del ranking ATP, in doppio è stato invece capace di spingersi sino alla finale degli Us Open 2010, sconfitto poi dai gemelli Bryan.

