Federer fatica a riprendere dopo l'operazione al ginocchio destro: lo rivela Luthi

Non ci sono buone notizie per Roger Federer. Lo svizzero, infatti, reduce dall’operazione al ginocchio destro nel mese di febbraio, sta avendo più problemi del previsto a riprendersi sotto il profilo fisico. Il fattore anagrafico non è dalla parte dell’elvetico che l’8 agosto compierà 39 anni.

Indubbiamente la sospensione del circuito ATP per la pandemia globale fino al termine di luglio è un fattore favorevole al rossocrociato, ma il recupero non sta dando i segnali sperati. A rivelare ciò è il collaboratore dello svizzero, non ché capitano della Coppa Davis elvetica, Severin Luthi:

Il recupero non sta andando come speravamo, procede un po’ più lentamente

Questo è quanto ha dichiarato Luthi, ad una trasmissione radiofonica svizzera, in cui si sono rivissute le emozioni del successo parigino di Roger nel Roland Garros del 2009. A questo punto sembra allontanarsi l’eventualità di un ritorno in campo di Federer nel mese di luglio a Berlino, in un torneo/esibizione nel quale vi saranno giocatori di spicco come Dominic Thiem, Alexander Zverev, Nick Kyrgios e Jannik Sinner.

