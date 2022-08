Roger Federer con uno spot ad effetto. Il 20 volte campione Slam questa volta, ha deciso di fare il regalo anzichè riceverlo: al centro del video ideato dalla Barilla la storia del giovane tennista Izyan Ahmad, conosciuto da tutti come Zizou. Il promettente ragazzo, che ad oggi figura al primo posto nel ranking degli Under 12 negli Stati Uniti, aveva rivolto una domanda a Re Roger durante una conferenza stampa agli US Open ben 5 anni fa: "Potresti giocare altri 8 o 9 anni così posso sfidarti quando sarò un professionista?”, chiese Zizou al suo idolo di sempre. In occasione del suo 41° compleanno , Barilla ha deciso di celebrarecon uno spot ad effetto. Il 20 volte campione Slam questa volta, ha deciso di fare il regalo anzichè riceverlo: al centro del video ideato dalla Barilla la storia del giovaneIl promettente ragazzo, che ad oggi figura al primo posto nel ranking degli Under 12 negli Stati Uniti, aveva rivolto una domanda a Re Roger durante una conferenza stampa agli US Open ben 5 anni fa:chiese Zizou al suo idolo di sempre.

Ebbene, 5 anni dopo, Federer ha mantenuto la promessa. Lo svizzero infatti non ha ancora appeso la racchetta al chiodo, e grazie all'aiuto di Barilla ha sorpreso Zizou durante un allenamento a Zurigo. Il giovane tennista si è imbarcato per un volo intercontinentale sapendo di essere stato invitato come ospite speciale, ma ignorando che ad osservarlo dietro le telecamere del campo si nascondeva proprio il suo idolo. Il video di Barilla, intitolato "La Promessa", mostra l'emozione di Zizou attimi prima e dopo l'entrata in scena di Re Roger: la leggenda del tennis compare improvvisamente sul campetto in terra rossa, lasciando Zizou a bocca aperta. "Benvenuto in Svizzera", dice Roger abbracciando il ragazzino, che fatica a trattenere le lacrime per l'emozione.

Il suo ritorno è in programma il 23 settembre in occasione della Laver Cup. per il ritorno in un torneo ufficiale invece, bisognerà aspettare probabilmente fino al 24 ottobre, sul turf della "sua" Basilea. Il match si snoda a suon di dritti, rovesci, e qualche audace tweener da entrambe le parti (del resto, lo stile di Roger ha fatto scuola). Chi avrà vinto? Poco importa, il match si risolve davanti a un piatto di pasta. Roger e Barilla dopotutto, non sono nuovi a questo genere di sorprese: due anni fa il tennista fece la stessa sorpresa a Vittoria e Carola , le due ragazze di Finale Ligure diventate virali per un video che le riprendeva palleggiare da un tetto all'altro in periodo di lockdown. Dopo aver mantenuto un'altra promessa, il mondo del tennis torna a chiedersi quando potrà rivedere Federer su un campo da tennis.in occasione della Laver Cup. per il ritorno in un torneo ufficiale invece, bisognerà aspettare probabilmente fino al 24 ottobre, sul turf della "sua" Basilea.

