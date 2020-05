Federer: “Molto difficile giocare i grandi tornei senza pubblico, meglio aspettare"

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo aver dichiarato nella giornata di ieri che non si sta ancora allenando perché ancora lontano dal ritorno al tennis giocato, Roger Federer ha parlato anche dell’eventualità di disputare a porte chiuse specialmente i grandi tornei, in particolare gli Slam. Quest’anno si dovrebbero ancora disputare infatti Roland Garros e US Open, anche se la situazione è in divenire e ancora non ci sono certezze a riguardo dell’effettiva possibilità di riaprire i battenti del circuito mondiale.

"Non riesco a immaginare uno stadio vuoto. Non posso. Spero che ciò non accada. Anche se la maggior parte delle volte che ci alleniamo non c’è pubblico, tutto è tranquillo ed è in silenzio. È possibile giocare senza il pubblico, ma d’altra parte spero davvero che il circuito possa ritornare nel modo più normale possibile. È meglio aspettare e tornare a condizioni favorevoli. Almeno con la presenza di un terzo degli spettatori allo stadio o la metà. Giocare in grandi tornei con stadi completamente vuoti credo sia molto difficile".

