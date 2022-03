Successo pregevole di Flavio Cobolli nel Challenger di Zara, in Croazia. Il giocatore romano, classe 2002, batte in finale il polacco Daniel Michalski, sorpresa del torneo dal momento che è passato dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-2 e si attesterà, da domani, all’interno dei primi 150 giocatori del mondo per la prima volta in carriera (sarà 145°). Un altro passo importante per un ragazzo già campione nel doppio juniores al Roland Garros 2020 e che fino a poco tempo fa sembrava dovesse avere una brillante carriera come calciatore. Giocava nelle giovanili della Roma, sperando di ripercorrere le orme del suo idolo Daniele De Rossi, e Bruno Conti lo descriveva come uno dei ragazzi più promettenti. Poi la scelta di cambiare sport, seguendo le orme di papà Stefano. Una strada che sta dando i suoi frutti.

Il suo torneo è stato sofferto, ma giocato bene. Cobolli ha sconfitto all’esordio in rimonta il croato Nino Serdarusic per 1-6 6-4 6-1, poi alla stessa maniera si è imposto su un altro padrone di casa, Dino Prizmic, per 2-6 7-5 6-2. Meno complicato il quarto di finale con lo spagnolo Eduard Esteve Lobato (6-1 7-5), poi di nuovo una semifinale sull’ottovolante, con il francese Manuel Guinard, vinta per 6-2 3-6 6-3. In un torneo nel quale quasi tutti i favoriti (Gianluca Mager compreso) si sono letteralmente arenati al primo turno o, al più, al secondo, Cobolli, numero 8 del seeding, è stato l’unico assieme a Guinard a mantenere le promesse della vigilia. Per lui si tratta della prima vittoria a livello Challenger alla terza finale disputata: le precedenti due le aveva disputate al TC Garden di Roma e a Barletta.

Flavio Cobolli vince la finale di doppio junior del Roland Garros

