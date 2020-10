" Diamo troppe cose per scontate, la malattia invece ti insegna a stare calato nel presente e a goderti ogni istante. Io ne sono la dimostrazione: se hai un sogno, puoi realizzarlo ". È questo uno dei passaggi più significativi della lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera da Francesca Schiavone : l'ex tennista, che dieci anni fa vinse il Roland Garros , ha combattuto e vinto la battaglia contro il linfoma di Hodgkin e, nel presentare la sua autobiografia " La mia rinascita ", si racconta.

"La malattia è una galera. Oggi apprezzo il dono della vita. Sono sempre andata a messa, mi ci portava la nonna. Credo in forze superiori a noi e, finita la chemio, mi ero ripromessa di pregare di più. Nella casa in campagna ho libri di psicologia e filosofia: quando diventano complessi mi incasino, vado avanti, torno indietro. Però l'energia dentro di me la sento".