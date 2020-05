Gaudenzi: "Il 15 Maggio decideremo per la ripresa a luglio"

Dal nostro partner OAsport.it

Il mondo del tennis attende ancora una ripartenza ufficiale. Negli Stati Uniti si stanno giocando alcuni tornei di esibizione, mentre il via per il circuito ATP e WTA dovrebbe scattare il 13 Luglio, ma questa data resta ancora incerta e solo nei prossimi giorni si potrà conoscere quando i due circuiti ricominceranno.

Tennis Berrettini: "Bisogna ripartire a porte chiuse ma è impossibile giocare con il guanto" DA UN' ORA

Il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, ha rilasciato un’intervista alla Reuters dove ha comunicato quali saranno gli step per decidere sulla ripartenza. Il numero uno del circuito maschile comunque è rimasto ancora ottimista sulla prosecuzione della stagione

Sarebbe sbagliato cancellare già ora tutta la stagione 2020, perché nessuno può sapere cosa succederà. Ci siamo fissati una prima scadenza il 15 Maggio per i tornei in programma a luglio dopo Wimbledon ed una seconda il 10 Giugno per quelli del mese di Agosto. Prenderemo le decisioni dalle otto alle sei settimane prima delle scadenze, sarebbe stupido farlo prima.

Bisognerà dunque attendere l’inizio del prossimo mese per sapere se lo US Open si potrà disputare. Dagli Stati Uniti le notizie sullo Slam americano sono sempre state positive, ma una decisione ufficiale non è mai stata presa. Nessun rischio attualmente per il Roland Garros a Settembre ed anche le finali di Coppa Davis a Madrid.

Play Icon WATCH Djokovic, allenamento con il telefono in mano: lo scambio è spettacolare! 00:00:59

Play Icon

Tennis Andreescu: "Il 2019 è stato l'anno migliore e peggiore della mia vita" DA 15 ORE