Rafael Nadal ha lasciato momentaneamente la racchetta e si è dato al golf. Il fuoriclasse spagnolo, reduce dal trionfo al Roland Garros (tredicesima affermazione in carriera nello Slam sulla terra rossa di Parigi), ha deciso di cambiare sport per un weekend e ha partecipato a un torneo agonistico. Il mancino di Manacor è sceso sul green di Calvià (Spagna) per il Belearic Golf Championship, dove hanno gareggiato 60 atleti (23 professionisti e 37 amatori).