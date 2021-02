Tennis

Great Ocean Road Open: Travaglia chiude i conti con Monteiro con un ace

Tennis - Prima finale ATP in carrioera raggunta da Stefano Travaglia, che supera Thiago Monteiro per 6-3 6-4. Ultimo punto senza storia, il brasiliano non si muove nemmeno sul servizio dell'italiano.

