Roger Federer scende in campo contro la Guerra, anzi per la precisione in aiuto Fondazione Roger Federer) - 500mila euro per aiutare i bambini ucraini a continuare gli studi, anche ora che sono sparsi in giro per l'Europa e che la loro vita è stata sottoposto a una trauma davvero difficile da sopportare. anzi per la precisione in aiuto a chi la guerra la sta subendo: in un messaggio postato sui social, il campione svizzero afferma che devolverà - attraverso la sua fondazione () -a continuare gli studi, anche ora che sono sparsi in giro per l'Europa e che la loro vita è stata sottoposto a una trauma davvero difficile da sopportare.

Ad

"Io e la mia famiglia siamo atterriti vedendo le immagini che arrivano dall'Ucraina e abbiamo il cuore spezzato se pensiamo alla gente che sta soffrendo. Noi siamo dalla parte della pace.

ATP, Indian Wells Kyrgios sull'incidente col ball boy: "No paragoni con Zverev!" 4 ORE FA

Da parte nostra faremo il possibile per dare assistenza a chi ha bisogno di aiuto, a quei 6 milioni di bambini che al momento non possono andare a scuola e che non possono continuare a studiare. Li aiuteremo ad affrontare questa esperienza traumatica.

Attraverso la Fondazione Federer, supporteremo la War Child Holland con una donazione di 500mila euro per dare la possibilità ai bambini ucraini di contunuare a studiare".

Lo aveva promesso e ora la promessa diventa realtà: in un messaggio, il campionissimo svizzero aveva rassicurato l'ex collega Sergiy Stakhovsky, spiegandogli che con il sostegno della Fondazione Roger Federer, di cui fa parte anche la moglie, avrebbero fatto il possibile per aiutare. Ecco fatto.

"Fate un poster": l'incontro tra Federer e Shiffrin a Lenzerheide

ATP, Indian Wells Nadal-Alcaraz, il derby generazionale: quando e dove vederlo 5 ORE FA