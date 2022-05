arriva la risposta tramite i social network dell'ex tennista ucraino Sergiy Stakhovsky. Lo spagnolo aveva dichiarato: "Non possono fare molto, vero? Come può essere colpa loro per quello che sta succedendo? Mi dispiace molto. E' ingiusto ma per quello che sta succedendo quello che accade nel nostro sport è quasi irrilevante, ci sono così tante persone che muoiono e soffrono". Non si è fatta attendere la risposta di Stakhovsky che ha lasciato la moglie ed i figli per tornare in Ucraina a combattere, la risposta dell'ucraino a Nadal: Dopo le parole di Rafael Nadal riguardo all'esclusione dei tennisti russi e bielorussi da Wimbledon,. Lo spagnolo aveva dichiarato:Non si è fatta attendere la risposta di Stakhovsky che ha lasciato la moglie ed i figli per tornare in Ucraina a combattere, la risposta dell'ucraino a Nadal:

Abbiamo giocato insieme, nello stesso circuito. Per favore, ditemi: perchè gli ucraini non possono tornare nelle loro case? Ditemi: perchè i bambini non possono più giocare a tennis serenamente? Perchè gli ucraini stanno morendo?.

La guerra tra Russia-Ucraina è iniziata nella notte tra il 23 e il 24 febbraio e tra pochi giorni inizierà il Roland Garros dove il presidente della Federazione Francese di Tennis Gilles Moretton ha spiegato come la direttiva non sia cambiata e che i tennisti russi e bielorussi non potranno partecipare alle gare.

Nadal sta con i colleghi russi: "E' ingiusto, non hanno colpe per la guerra"

