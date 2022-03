Kiev, l'ex tennista ucraino Stakhovsky è intervenuto al programma Otto e Mezzo di Lilli Gruber raccontando le sue sensazioni e le paure durante il conflitto tra "Non c’è giusto o sbagliato nella mia scelta. Se non mi fossi arruolato mi sarei sentito in colpa. Qui a Kiev ci sono mio padre e mio fratello ma mi sento ugualmente in colpa ad aver lasciato mia moglie ed i miei tre figli. Non so sparare e non ho nessuna esperienza nel combattimento. La maggior parte di noi non è stato addestrato ma abbiamo un ideale comune. Questa è l’ultima spiaggia". Visibilmente commosso e provato, in diretta da, l'ex tennista ucrainoè intervenuto al programma Otto e Mezzo di Lilli Gruber raccontando le sue sensazioni e le paure durante il conflitto tra Russia e Ucraina , arrivato ormai al tredicesimo giorno:

FUTURO INCERTO

"Non ci sono forze russe a Kiev in questo momento e la situazione rimarrà così ancora per un po’. Il mondo è dalla parte dell’Ucraina e penso che tutte le sanzioni contro la Russia abbiano aiutato, anche se ci metteranno tempo ad arrivare. In questo momento l’Ucraina ha bisogno della chiusura dello spazio aereo e di una zona di non sorvolo. Se l’Ucraina cadrà nelle mani dei russi, seguiranno altre nazioni. Putin minaccia con il nucleare e continuerà ad usare questa carta. L’unica speranza è che muoia, altrimenti farà proprio come Hitler quando stava dividendo l’Europa. Spaccherà le nazioni in due.

L'Italia e l'esercito italiano, per quanto ne so io, non durerebbe un giorno contro l'esercito russo. Noi ucraini non vogliamo rinunciare a nulla. Capiamo che questa è la nostra guerra e non quella dell'Europa, stiamo solo chiedendo aiuto e assistenza".

"Stako, come stai amico mio? Ti penso. Spero che la situazioni si calmi al più presto". Tra i tanti messaggi arrivati, anche il supporto di Djokovic che ha scritto personalmente all'ex numero 31 del ranking mondiale:

