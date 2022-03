Tennis

Guerra Ucraina, Sergiy Stakhovsky e il sostegno di Novak Djokovic: "Lui ha vissuto tra le bombe"

TENNIS - L'ex tennista ucraino, che ha lasciato moglie e figli per unirsi all'esercito per combattere contro l'invasione militare russa che dura ormai da 17 giorni, ringrazia il mondo del tennis per il sostegno a cominciare da Novak Djokovic: "Ho dato visibilità al suo messaggio perché gli ucraini lo conoscono, ma tanti altri giocatori mi hanno scritto e ci stanno garantendo sostegno".

00:01:09, 2 ore fa