Tennis

Guerra Ucraina, Yastremska: "Come sono riuscita a scappare dalle bombe insieme a mia sorella"

TENNIS - Dal 24 febbraio la vita della 21enne Dayana Yastremska, giocatrice di tennis ucraina è cambiata per sempre: ai microfoni di Eurosport ha raccontato la sua odissea e come è riuscita a lasciare il paese insieme alla sorella minore: "E' struggente pensare poter morire per andare al supermercato, mia mamma e mio papà fanno su e giù dalla metropolitana per scampare alle bombe. E' tremendo".

00:04:21, un' ora fa