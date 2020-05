I Campionati Italiani Assoluti tornano dopo 16 anni: dal 15 giugno a Todi in campo i big azzurri

Dal nostro partner OAsport.it

In cerca di una normalità. Il mondo dello sport si sta adoperando per trovare delle soluzioni efficaci per rimettere in moto la macchina. Da ormai diverse settimane, in Italia, il tema della ripresa del campionato di calcio di Serie A tiene banco e in Germania, a partire da domani, riprenderà la Bundesliga. Il campionato tedesco, da questo punto di vista, potrà offrire degli spunti interessanti per chi vorrebbe tornare fattivamente all’attività agonistica.

Nel tennis, tenuto conto della sospensione dei tornei ATP, WTA e ITF, si riparte nel Bel Paese con i Campionati Italiani Assoluti. Da lunedì 15 giugno, infatti, i campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971 saranno teatro di sfide interessanti tra giocatori e giocatrici del Bel Paese. Quello dei Campionati Italiani Assoluti è un albo d'oro d'eccezione, che vede al comando nel maschile Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli e Fausto Gardini, tutti con 7 trionfi in carriera, e Lea Pericoli e Lucia Valerio nel femminile, che conquistarono 10 titoli a testa. Questa competizione era stata cancellata nel 2004.

Come annunciato dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi questa manifestazione sarà un’occasione di rinascita per l’intero movimento, dopo un periodo molto complicato, in attesa di capire se sarà possibile recuperare gli Internazionali d’Italia o meno nel prossimo mese di settembre: “La Federazione è lieta di poter tenere a battesimo, con il ritorno dei Campionati Assoluti, un circuito di tornei che permetterà alle nostre giocatrici e ai nostri giocatori di riprendere nella massima sicurezza l’attività agonistica di alto livello e agli appassionati di tornare a gustare il grande tennis in diretta tv. L’accordo con la MEF Tennis Events, nostro tradizionale partner nell’organizzazione di eventi federali, risponde anche alle esigenze del nostro Settore Tecnico e alle richieste in tal senso avanzate da Filippo Volandri e Tathiana Garbin", le parole di Binaghi.

Una programma intenso, dal momento che gli Assoluti saranno la prima tappa del MEF Tennis Tour, circuito ideato dalla Federazione per consentire la graduale ripresa dello sport, come specificato dallo stesso presidente della FIT. Dopo l’appuntamento a Todi, è già previsto l’evento a Perugia. La formula prevede 32 partecipanti in ambito maschile e 16 in quello femminile. Il Settore Tecnico della Federtennis disporrà di 4 wild card in ogni torneo e vi saranno, con buone possibilità, i migliori azzurri del circuito. La presenza di Fabio Fognini e di alcuni giocatori top del Bel Paese è prevedibile proprio per la necessità di avere finalmente un contatto sul campo.

Un’occasione per il ligure, ma anche per gli stessi Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, per fare qualche nome, di tornare a ‘respirare’ e quindi riprendere confidenza con racchetta e pallina. In questo senso sarà curioso capire le loro condizioni. Fabio lo si era lasciato con i soliti problemi al piede, con cui convive da diverso tempo, lo stesso Berrettini ha dovuto saltare buona parte dei match del 2020 per criticità fisiche e anche in questa fase di stop ha avuto un piccolo infortunio alla caviglia, mentre Sinner si è ‘nutrito’ di tanto tennis, amando particolarmente assistere ai match del passato in questa quarantena. Per quanto riguarda Sonego, fortunatamente, le sofferenze al polso sono un ricordo e quindi anche il piemontese potrebbe essere un osservato speciale.

