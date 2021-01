Tennis

I tifosi suonano sotto al balcone, Djokovic balla

In isolamento in Australia ci si deve pure organizzare in qualche modo per passare il tempo! Djokovic lo fa con i suoi tifosi! I tennisti degli Australian Opem infatti, non possono allenarsi in campo per la quarantena, solo alcuni possono per 5 ore al giorno. Quindi ecco i rinforzi arrivati sotto al suo balcone per incitarlo, i fan dalla Serbia suonano e Djoko... balla!

00:00:31, 24 Visualizzazioni, Ieri A 21:57