Tennis

Il fratellino di Alcaraz, Jaime (10 anni), gioca già da vero professionista: eccolo all'opera in doppio con Carlos!

Carlos Alcaraz ha già un erede nel tennis: si tratta di suo fratello Jaime, 10 anni. Entrambi erano presenti a un piccolo torneo per giovani promettenti in Grecia che includeva un'esibizione professionale con Hurkacz. Carlos e Jaime hanno giocato insieme in doppio ed è così che il piccolo Alcaraz ha sorpreso con la sua qualità, facendo partire ottimi colpi dalla sua racchetta.

00:00:18, 13 ore fa