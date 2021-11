Le quote rosa nel tennis non sono abbastanza. Almeno è ciò che pensa David Haggerty, presidente dell'ITF che in un'intervista al Telegraph ha dichiarato la propria intenzione di portare almeno al 40% la presenza delle donne nei ruoli di rilievo a livello federale.

Haggerty ha infatti affermato che è necessario intraprendere un "cambiamento culturale nel nostro sport che vede le donne su un piano di parità con gli uomini a tutti i livelli".

In questo senso, il presidente si rammarica per la posizione di "arretratezza" che l'ITF ha nei confronti di altre realtà lavorative: "In termini di arbitraggio, coaching, quando guardiamo ad amministratori e consigli di amministrazione, comitati nelle nazioni, regioni e livello ITF, non è abbastanza buono. Dobbiamo fare di meglio. Abbiamo fissato obiettivi e ambizioni intorno al numero di membri del consiglio donne che vogliamo. Vogliamo più donne del tennis nei ruoli importanti, ma le vogliamo anche come arbitri e allenatori. Sarà un grande vantaggio".

Uno dei paladini dell'uguaglianza tra uomo è donna è sempre stato Andy Murray, che tra le varie battaglie aveva combattuto anche quella del prize money, schierandosi a favore di compensi uguali per uomini e donne. Haggerty quindi lo cita per un'altra scelta insolita fatta in carriera

È stato fantastico quando Andy Murray si è fatto allenare da Amelie Mauresmo: non ha avuto paura e ha detto "lei è il miglior allenatore per me" e ci credeva davvero; e non tutti erano d'accordo con lui, ma penso che sia stato bello vedere come Amelie lo abbia aiutato in quella fase della sua carriera. Andy è stato un faro di luce. La sua educazione e Judy, sua madre, hanno già mostrato la forza di una donna e l'importanza di una donna nella carriera di un uomo.

Si dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Evidentemente Laggerty ci crede davvero ed è pronto a continuare a combattere in nome del cambiamento e dell'uguaglianza.

