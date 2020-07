Il primo torneo sull'erba dell'anno è su Eurosport! Dal 13 luglio a Berlino con Sinner e Thiem

Nella capitale tedesca si sfideranno nel bett1ACES star del tennis mondiale, maschile e femminile, tra cui Dominic Thiem, Alexander Zverev, Tommy Haas, Nick Kyrgios e il nostro Jannik Sinner. Appuntamento tutti i giorni da lunedì 13 a domenica 19 luglio, dalle 12 alle 18, in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player.

Sarà Eurosport a trasmettere in esclusiva il bett1ACES di Berlino, il primo torneo su erba dell’anno, tutti i giorni da lunedì 13 a domenica 19 luglio, dalle 12 alle 18, in diretta su Eurosport 1 ed Eurosport Player.

Parteciperanno al bett1ACES 6 giocatori del ranking mondiale ATP e altrettante tenniste WTA per un montepremi di €200,000: dal numero 3 Dominic Thiem al nostro Jannik Sinner, dal campione di casa Alexander Zverev a Tommy Haas icona del tennis di ritorno sul campo.

Il torneo inizierà sul nuovo Center Court di Berlino titolato a Steffi Graf, nel cuore dell’LTTC Rot-Weiss tennis club, dal 13 al 15 luglio prima di spostarsi sulla superficie veloce di un campo steso appositamente in un hangar del Tempelhof Airport, simbolo moderno della città, dal 17 al 19 luglio.

Il protocollo anti-Covid del bett1ACES di Berlino

Giocatori, staff e organizzatori s’impegneranno a rispettare le misure di sicurezza e distanziamento sociale in collaborazione con le autorità sanitarie, con un numero massimo di 800 spettatori contro una capienza regolare di 4000 posti del centrale Steffi Graf e un pubblico ridotto di 200 persone al Tempelhof Airport. I tennisti - Dominic Thiem, Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Nick Kyrgios, Jannik Sinner, Tommy Haas; Elina Svitolina, Kiki Bertens, Petra Kvitova, Julia Gorges, Caroline Garcia e Andrea Petkovic - saranno testati al loro arrivo, a tutti gli spettatori verrà misurata la temperatura corporea e dovranno indossare le mascherine prima di sedersi ai loro posti e durante il deflusso.

Il bett1ACES è solo l’ultimo di una serie di eventi di tennis trasmessi in diretta da Eurosport nelle ultime settimane, dall’Ultimate Tennis Showdown organizzato da Patrick Mouratoglou allo Schroders Battle of the Brits dei fratelli Murray, verso il grande ritorno dei tornei del Grand Slam in esclusiva su Eurosport: gli US Open dal 31 agosto al 13 settembre e il Roland-Garros dal 27 settembre all’11 ottobre.

