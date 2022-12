Una formazione spettacolare

Chi ha detto che la stagione 2022 è finita? La Diriyah Tennis Cup ha coinvolto 12 giocatori, tra cui 5 dei primi 10 del mondo: Stefanos Tsitsipas, numero 4 del mondo, è stato il protagonista principale insieme a Daniil Medvedev, numero 7 del mondo e vincitore della prima e unica edizione del 2019. Hanno completato la formazione Andrey Rublev (n. 8), Taylor Fritz (n. 9), Hubert Hurkacz (n. 10), il rientrante Alexander Zverev (n. 12), Cameron Norrie (n. 14), Matteo Berrettini (n. 16), Nick Kyrgios (n. 22) e i vincitori del Grande Slam Dominic Thiem (n. 105) e Stan Wawrinka (n. 149).

Lo svizzero Dominic Stricker, 118° al mondo a 20 anni, è stato il 12° e ultimo giocatore di questo torneo dal formato un po' insolito. I quattro migliori giocatori, secondo la classifica ATP (Tsitsipas, Medvedev, Rublev e Fritz), sono stati esentati dal primo turno, mentre gli altri 8 si sono affrontati in partite di due set. A partire dai quarti di finale è stato introdotto un tie breaker di 10 punti nel 3° set.

Il ritorno vincente di Zverev

Erano più di sei mesi che non Zverev scendeva in campo. Dopo essersi infortunato alla caviglia destra nella semifinale degli Open di Francia contro Rafael Nadal, Alexander Zverev ha finalmente visto la luce alla fine del tunnel. Il tedesco ha fatto il suo grande ritorno alla Diriyah Tennis Cup. Ha vinto contro Dominic Thiem, anch'egli recentemente infortunato, negli ottavi di finale (10-8, 10-7). "Mi è mancato tutto in questi sette mesi. Non è stato facile per me. Mi è mancato il circuito, i tornei, persino le interviste, mi è mancato assolutamente tutto", ha dichiarato il tedesco a Eurosport.

Nonostante avesse assicurato di non avere "alcun obiettivo" se non quello di "divertirsi", Zverev non ha potuto nulla contro Daniil Medvedev nei quarti di finale (6-4, 6-0). Ma questa sconfitta non è stata un problema per il tedesco, che spera di tornare in pista nel 2023.

Tsitsipas-Kyrgios, una partita di doppio e tutto è dimenticato?

L’ultima volta che Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas si sono affrontati è stato durante il teso terzo turno di Wimbledon dello scorso luglio. In quell'occasione i due giocatori sono stati multati e hanno continuato a scambiarsi parole poco amichevoli dopo la partita. Vederli giocare in doppio alla Diriyah Tennis Cup, dove le coppie sono state selezionate a caso tra i giocatori eliminati ai quarti di finale, è stata una delle sorprese del torneo. Kyrgios e Tsitsipas sono stati sconfitti (7-6, 7-6) da Hubert Hurkacz e Dominic Stricker, vincitori del torneo. Ma l'esito del match non è stato il punto principale. L'australiano ha condiviso due foto: una di lui che "controlla" il suo miglior nemico durante il loro sodalizio e un'altra con Tsitsipas di qualche anno fa. "Sei pazzo, amico", ha esclamato il greco. I due sembrano aver seppellito l'ascia di guerra!

Fritz si aggiudica il torneo

E i risultati? Stan Wawrinka, il giocatore più anziano con i suoi 38 anni, ma il meno quotato del torneo, ha dato spettacolo battendo Matteo Berrettini e poi Andrey Rublev in tre set, prima di essere sconfitto da Daniil Medvedev in semifinale (6-4, 6-4). L'altra semifinale tra Cameron Norrie e Taylor Fritz è stata l'unica gara a concludersi in tre set, con la netta vittoria dell’americano (7-6, 4-6, 10-6). Norrie ha dominato senza problemi Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale (6-4, 6-4), mentre Fritz ha avuto qualche difficoltà in più contro Hubert Hurkacz (7-6, 7-5). L'americano ha continuato la sua serie di vittorie contro Medvedev nella finale di sabato in un incontro molto combattuto (7-6, 7-6) aggiudicandosi la Diriyah Tennis Cup.

