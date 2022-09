Roger Federer ha ufficialmente Rafael Nadal. Il suo più grande avversario, ma uno dei suoi più grandi amici. Due che hanno condiviso il campo e si sono affrontato nei tornei più importante del circuito, trasformando però questa rivalità in un'amicizia straordinaria. Un pezzo di storia se ne va.ha ufficialmente detto addio al tennis , a 41 anni, e saluterà il pubblico con la Laver Cup. A salutarlo diversi colleghi e rivali di questi anni, ma non poteva mancare. Il suo più grande avversario, ma uno dei suoi più grandi amici. Due che hanno condiviso il campo e si sono affrontato nei tornei più importante del circuito, trasformando però questa rivalità in un'amicizia straordinaria.

Il saluto di Nadal

Caro Roger, mio amico e rivale. Vorrei che questo giorno non fosse mai arrivato. È un giorno triste per me personalmente e per gli sport di tutto il mondo. È stato un piacere, ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Avremo molti più momenti da condividere insieme in futuro, ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli e la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta. Ci vediamo a Londra per la Laver Cup

