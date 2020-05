Il solito Nick Kyrgios: "Lo stop? Io vado insieme alle mie ammiratrici"

Dal nostro partner OAsport.it

Nick Kyrgios è uno dei personaggi più istrionici dell’universo tennistico e naturalmente scalpita per tornare in campo. Racchette e palline resteranno ferme almeno fino a inizio agosto, la speranza è quella di riuscire a disputare US Open e Roland Garros se tutto andrà per il verso giusto. L’australiano non sembra comunque stare male e vive bene lo stop, stando a quanto ha dichiarato alla rivista Olè: Da quando sono single, di solito faccio sesso con le mie fan ogni settimana. Con la mia ex (Anna Kalinskaya, ndr)? Non è successo nulla di particolare. Abbiamo semplicemente scelto di seguire percorsi di vita diversi. Sfortunatamente, le cose non hanno funzionato. Comunque, abbiamo dei ricordi divertenti”.

Il numero 40 del ranking ATP non si è contenuto: ”Quando ho a che fare con delle ragazze provenienti dall’est dell’Europa mi verrebbe da dire ‘prenditi metà dei miei guadagni”. Il 25enne ha poi raccontato un divertente aneddoto sull’ultima Laver Cup, quando perse contro Roger Federer: “Stavo giocando contro Roger, quando mi sono sentito incredibilmente attratto da una ragazza in tribuna. In quel momento ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere in campo, avrei potuto chiamarla e invitarla a prendere un drink”.

