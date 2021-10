Dopo il bye al primo turno e il successo in tre set contro il tedesco Jan-Lennard Struff, per Fabio Fognini è in programma una sfida di lusso nel deserto californiano: ai sedicesimi di finale lo attende il n° 3 del mondo, Stefanos Tsitsipas. In palio un posto agli ottavi contro il vincente di Garin-De Minaur.

Fognini-Tsitsipas, a che ora in campo e dove vederla

Fognini-Tsitsipas avrà inizio alle ore 20. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale Sky Sport Tennis, numero 205 della piattaforma) e in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now. Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

Fognini-Tsitsipas, due precedenti

In entrambi i precedenti ha avuto la meglio Tsitsipas, finalista del Roland Garros, sempre in due set: nel 2018 in semifinale a Stoccolma (6-3 6-2) e nel 2019 agli ottavi agli Internazionali d'Italia di Roma (6-4 6-3).

Il cammino di Fognini a Indian Wells

FOGNINI b. Struff 6-4 4-6 6-3 REPORT

Il cammino di Tsitsipas a Indian Wells

TSITSIPAS b. P. Martinez 6-2 6-4

