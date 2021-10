Dopo la delusione dell'eliminazione per mano di Taylor Fritz, Jannik Sinner può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Nella parte alta del tabellone di Indian Wells il suo principale rivale nella Race to Torino, Hubert Hurkacz, viene eliminato ai quarti di finale al tie-break del terzo set da un Grigor Dimitrov d'annata: il polacco rimane così a 360 punti dall'azzurro. Una distanza grande, ma non incolmabile. Ad un mese dall'appuntamento del Pala Alpitour, si è estesa la platea dei possibili pretendenti: in serata è, infatti, arrivato il successo netto di Cameron Norrie su Diego Schwartzman. Il britannico si porta a 395 punti dall'altoatesino e sfiderà proprio Dimitrov in semifinale. La prossima settimana Norrie, Sinner e Aliassime sono iscritti ad Anversa. Karatsev a Mosca, mentre Ruud ed Hurkacz non giocheranno. Nella serata californiana Sinner può anche festeggiare un nuovo traguardo: grazie al k.o. del Peque, da lunedi sarà n° 13 del mondo, best ranking in carriera, il 62° in appena 3 anni e 8 mesi. Un passo alla volta. può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Nella parte alta del tabellone di Indian Wells il suo principale rivale nella Race to Torino,, viene eliminato ai quarti di finale al tie-break del terzo set da und'annata: il polacco rimane così a 360 punti dall'azzurro. Una distanza grande, ma non incolmabile. Ad un mese dall'appuntamento del Pala Alpitour, si è estesa la platea dei possibili pretendenti: in serata è, infatti, arrivato il successo netto disu Diego Schwartzman. Il britannico si porta a 395 punti dall'altoatesino e sfiderà proprio Dimitrov in semifinale. La prossima settimana Norrie, Sinner e Aliassime sono iscritti ad Anversa. Karatsev a Mosca, mentre Ruud ed Hurkacz non giocheranno. Nella serata californiana Sinner può anche festeggiare un nuovo traguardo: grazie al k.o. del Peque,, best ranking in carriera, il 62° in appena 3 anni e 8 mesi. Un passo alla volta.

La corsa al 7° e 8° posto della Race

Giocatore Punti 7° Ruud 3015 8° Hurkacz 2955 9° Sinner 2595 10° Auger-Aliassime 2330 11° Norrie 2200 12° Karatsev 2030

Un super Dimitrov elimina Hurkacz

Norrie travolge Schwartzman

Nell'altro quarto di finale che ha aperto il programma del day 9 Cameron Norrie ha letteralmente dominato Diego Schwartzman vincendo 6-0 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Il britannico raggiunge così la sua prima semifinale a livello 1000 e supera in classifica il connazionale Evans, diventando il n° 1 del Regno di Elisabetta II. L'argentino, reduce da una stagione altalenante e costellata di infortuni, subisce un bagel in mezz'ora e non riesce a invertire il trend nel secondo set, nonostante un break (l'unico del suo match) in avvio: Norrie è bravo a non concedere nulla, trova angoli impossibili e sfrutta i 30 errori gratuiti in 14 giochi del Peque. "E' la vittoria più bella della mia carriera", dirà nel post-partita. "E la più importante", aggiungiamo noi.

