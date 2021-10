Vicenda surrale a Indian Wells. Il protagonista è Andy Murray che parteciperà al penultimo Masters 1000 dell'anno grazie ad una wild card. Il britannico ha raccontato i dettagli della disavventura su Instagram: nel deserto californiano le temperature e l'umidità elevati fanno sudare più del normale i giocatori, bagnando ogni vestito indossato, comprese le scarpe. Non avendo un balcone nella sua stanza di albergo, l'ex numero 1 ha deciso di lasciarle sotto la sua auto. Il giorno seguente le scarpe erano scomparse. Dopo averle ricomprare in un negozio, sul campo si è ricordato che aveva legato la fede nuziale alle scarpe rubate. Murray ha usato i social per lanciare un appello per ritrovare il simbolo del suo matrimonio con Kim Sears. I due hanno quattro figli.

Il racconto di Murray

"Ieri sera dopo cena sono tornato in macchina in hotel e l'auto non aveva un buon odore. Avevo lasciato lì le mie scarpe da tennis. Ci sono stati 39 gradi quindi le mie scarpe da tennis erano piuttosto sudate. Ho deciso che le scarpe avevano bisogno di un po' d'aria. Non ho balcone nella mia stanza e non volevo lasciarle lì perchè non avevano un buon odore. Così ho pensato di lasciarle sotto l'auto, per far entrare un po' d'aria e farle asciugare durante la notte. Quando sono tornato alla macchina la mattina, le scarpe erano sparite. Erano state rubate. Le ho ricomprato: non è la fine del mondo. Ma mentre mi stavo preparando per l'allenamento, il mio fisioterapista mi ha detto: "Dov'è la tua fede nuziale?". E ho pensato: "oh no". Di solito lego la mia fede alle scarpe mentre gioco perché non posso indossarla. Dunque sì, anche la mia fede nuziale è stata rubata. Inutile dire che voglio provare a ritrovarla. Se qualcuno potesse condividere questo messaggio, o avere qualche idea di dove possa essere, sarebbe molto utile".

