Jannik Sinner nella semifinale dell'Atp 250 di Sofia: Andrea Gaudenzi, intervista da Ubitennis: Sono ormai passati 10 giorni dall'infortunio dinella semifinale dell'Atp 250 di Sofia: il problema alla caviglia destra patito contro Rune ha costretto l'altoatesino a rinunciare all'Atp 500 di Astana e al 250 di Firenze ( complicando la corsa alle Nitto Atp Finals di Torino ). Proprio dal capoluogo toscano arrivano aggiornamenti sul suo stato di salute dalle parole del presidente dell'Atp,, intervista da Ubitennis:

"Ho parlato con l’agente, non sembra un infortunio estremamente grave e sono fiduciosi di poter giocare a Vienna e Parigi per fare di tutto per arrivare alle Finals".

Sulle chance di qualificazione alle Nitto Atp Finals

“Difficile ma non impossibile. Matteo ha questo torneo, poi ci sono Basilea e Vienna, infine Bercy. Ci sono 1750 punti in palio, ovvio che dovranno giocare molto molto bene. Dura, ma non impossibile”.

