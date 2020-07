Il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe deciso che il Masters 1000 in programma dal 20 al 27 settembre dovrà tenersi senza pubblico a causa dei timori per l’epidemia di coronavirus non ancora sotto controllo.

La decisione non è definitiva, ma le indiscrezioni sono piuttosto chiare e non lasciano buone speranze agli appassionati italiani di tennis: si va verso un Masters 1000 di Roma a porte chiuse. Il torneo, in programma dal 20 al 27 settembre e ultimo evento prima di spostarsi a Parigi per il Roland Garros, dovrà con quasi certezza disputarsi senza il pubblico (a differenza di Parigi, dove sperano di portare sugli spalti il 50% del pubblico solitamente consentito).

Dunque, secondo il CTS, l’epidemia di COVID-19 non è ancora del tutto sotto controllo. Il CTS infatti non ha ritenuto sufficienti le misure di sicurezza per un evento che ospita 17 mila persone al giorno nella location del Foro Italico. A pesare c’è anche il precedente dell’Adria Tour, l’evento non ufficiale organizzato da Novak Djokovic a porte aperte e senza il rispetto del distanziamento sociale, tanto da provocare il contagio di diversi tennisti, compreso il numero 1 del mondo. Così come quello ufficiale del WTA di Palermo, dove in queste ore si mormora – seppur con una smentita ufficiosa degli organizzatori – che ci sia una giocatrice positiva al COVID.

Sarà dunque compito degli Internazionali ora procedere ai rimborsi dei biglietti: questione che era diventata spinosa già in Primavera.

