L’azzurro, però, è voluto tornare un po’ sulle polemiche social di questi giorni in merito alla finale degli US Open 2020. Sono state, infatti, tante le critiche rivolte ai due finalisti Dominic Thiem e Alexander Zverev, rei di non aver espresso un livello di gioco adeguato e quindi di non essere stati all’altezza dei tre grandi del tennis (Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer) per motivi diversi assenti nell’atto conclusivo.