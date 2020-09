La prima delle otto frecce azzurre al secondo turno degli Internazionali d'Italia va a segno. Matteo Berrettini liquida in due set Federico Coria, fratello minore (e non solo all'anagrafe) dell'ex numero 3 del mondo e accede agli ottavi di finale dove andrà in scena il derby azzurro con Stefano Travaglia.

Reduce da una trasferta non esaltante nella bolla della Grande Mela (fuori agli ottavi sia a Cincinnati che agli Us Open), il tennista romano fa il suo esordio nel torneo "di casa" da testa di serie numero 4 del seeding (un top4 italiano in tabellone all'ombra del Colosseo non si vedeva da Adriano Panatta nel 1977). Basta il 70% con la prima e il solito diritto profondo e pesante per mettere in difficoltà il n° 103 argentino. L'allievo di Vincenzo Santopadre piazza un break chirurgico sul 6-5 del primo set, propiziato da un gesto cavalleresco dell'avversario che segnala una riga dell'azzuro e gli concede di rigiocare il punto. Coria perderà il game a favore di battuta a 0. Il secondo parziale è una passerella per Matteo che eguaglia il suo miglior piazzamento al Foro Italico, raggiunto l'anno scorso battendo Zverev al secondo turno. Agli ottavi perse da Schwartzman in due set.