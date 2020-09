La finale all'ombra del Colosseo per dimenticare subito il fattaccio di New York. Novak Djokovic regola 7-5 6-3 la sorpresa del torneo Casper Ruud (giustiziere del nostro Matteo Berrettini ai quarti) e centra la sua decima finale in carriera agli Internazionali d'Italia, la 52ª in un Masters 1000. E in vista di lunedì ha una certezza: davanti non avrà Rafael Nadal (che lo ha battuto tre volte sulla terra rossa capitolina), ma il vincente tra Diego Schwarzman e Denis Shapovalov, liquidati entrambi lo scorso anno proprio a Roma.