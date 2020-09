Dopo Salvatore Caruso, la nuova vittima del Djoker è il numero 28 del ranking, l'amico e connazionale Filip Krajinovic. Il primo set è molto equilibrato, con un break iniziale a testa: Nole è in grande difficoltà nel chiudere i conti (1/10 la statistica delle palle break trasformate) e si trova costretto a rimontare nel tie-break, da 1-4 a 5-4. Da qui il teatro dell'assurdo: Krajinovic non demorde e sul 5 pari dopo uno scambio durissimo cerca l’accelerazione per scappare dalla morsa di Nole, fuori. Sul set-point Djokovic commette doppio fallo, per poi guadagnarsi un'altra chance per chiudere il parziale. Coraggioso Filip si inventa un gran cross di diritto e appoggia una volée comoda. Sul 7 pari arriva il doppio fallo Krajinovic. Il n° 1 ringrazia e mette la firma sul 9-7 in un'ora e 28 minuti. Ventisette gli errori gratuiti del campione di Belgrado, una rarità. Le imprecisioni diminuiscono nel secondo set, i break diventano due. Novak chiude i conti poco dopo le due ore di gioco, 7-6(7) 6-3, e festeggia la sua 52ª vittoria all'ombra del Colosseo.