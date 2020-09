Fabio Fognini viene sconfitto da Ugo Humbert nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia 2020 e deve dunque dire subito addio al Masters 1000 di casa. Due ore e un minuto di match, conclusosi con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in favore del transalpino, che agli ottavi affronterà Denis Shapovalov. Di positivo per l’azzurro ci sono i segnali di una condizione fisica in miglioramento, dato che questa era soltanto la sua seconda partita dopo la doppia operazione alle caviglie e la prima (ko a Kitzbuehel contro Marc-Andrea Huesler) era stata un mezzo disastro.

Il match inizia con una tendenza piuttosto chiara: entrambi i tennisti si esprimono meglio in risposta che al servizio e, difatti, fioccano i break. Fognini si presenta alla grande, strappando il servizio all’avversario addirittura a zero, ma deve poi subire l’immediato controbreak, propiziato anche da un doppio fallo sul 30-40. La storia si ripete tra il combattutissimo terzo gioco e il quarto e, ancora una volta, tra il quinto e il sesto gioco, completando una sorprendente serie di sei games appannaggio del ribattitore. A spezzare questa curiosa striscia è Humbert, ma non serve a rompere l’equilibrio, visto che il ligure replica subito tenendo il seguente turno di battuta. Il momento decisivo del set è il dodicesimo game, nel quale il francese piazza il break a zero e chiude così sul 7-5.

Nel secondo set Fognini continua ad essere troppo falloso, sebbene in taluni scambi lasci intravedere alcune delle migliori giocate del suo variegato repertorio. Dopo tre games senza break Humbert strappa il servizio al ligure ma non riesce poi a concretizzare il vantaggio guadagnato, dal momento che alcuni maldestri errori nel successivo turno di battuta consentono all’azzurro di replicare e ritrovare immediatamente la parità. Il transalpino gioca in maniera timida ma approfitta degli errori del ligure e scappa nuovamente grazie al break dell’ottavo game: avrebbe la chance di servire per il match ma sbaglia troppo e permette a Fognini di rientrare in partita. Si va al tie-break: una svista dell’arbitro e un paio di errori gratuiti di Fognini lo spingono dalla parte di Humbert, che se lo aggiudica per 7-4.

Sul piano statistico, il conto degli ace dice 3-2 per Fognini, esattamente lo stesso dato dei doppi falli. Il francese è più costante nel mettere in campo la prima di servizio (64% – 55%), mentre le percentuali dei punti conquistati con la prima (64% a 61% per l’azzurro) e con la seconda (41% – 41%) sono molto simili. Una partita contraddistinta dai tanti errori, come testimonia il saldo abbondantemente negativo tra vincenti e gratuiti: 26-51 per Fognini, 7-36 per Humbert.

