Il punto del match senza dubbio, forse del torneo. Con il Centrale del Foro Italico che poco dopo si spegne quasi in segno di rispetto. Il punteggio è delicato: 4-3 in favore di Nishikori nel secondo set e 30-30 su servizio di Musetti. La pallina pesa: con un punto del giapponese sarebbe palla-break nel finale di set. Ma Lorenzo tira fuori dal cilindro un colpo da fuoriclasse: Nishikori ribalta lo scambio con un gran dritto lungolinea, Musetti prova a resistere e dopo un paio di colpi alza un lob. Smash del giapponese, il punto sembra finito ma il classe 2002 ci arriva e fa partire un rovescio che pizzica la riga e resta in campo. Punto da vedere e rivedere. E che oltre a essere stupendo è anche decisivo per la vittoria dell'italiano, ora agli ottavi degli Internazionali d'Italia.